Rencontre – « Histoires de peaux », Musée des Arts décoratifs et du Design, Bordeaux
jeudi 1 octobre 2026 · Musée des Arts décoratifs et du Design · Bordeaux
Informations pratiques
Rencontre – « Histoires de peaux » Jeudi 1 octobre, 19h00 Musée des Arts décoratifs et du Design Gironde
Gratuit sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00
Fin : 2026-10-01T19:00:00+02:00 – 2026-10-01T20:00:00+02:00
Semblable à une peau, la céramique raconte une histoire et réagit à la plus infime des variations. Ainsi la collection Louis XXI Porcelaine humaine créée en 2010 à la manufacture de Sèvres avec Andrea Branzi reprend les teintes subtiles d’un épiderme. Comment cette création contemporaine s’inscrit-elle dans une longue tradition à Sèvres ? Et comment, à travers le temps, les ateliers de la Manufacture ont démontré leur capacité à imiter la peau ? Judith Cernogora, conservatrice à la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges, vous invite à revenir sur quelques histoires des « peaux » de la céramique.
Plus d’infos sur l’exposition
Musée des Arts décoratifs et du Design 39 rue Bouffard, Bordeaux Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://madd-bordeaux.fr/agenda/rencontre-histoires-de-peaux »}] [{« link »: « https://madd-bordeaux.fr/expositions/ceramiques-corps-sensibles »}]
En présence de Judith Cernogora, conservatrice à la Cité de la céramique – Sèvres et Limoges rencontre céramique
Andrea Branzi, Louis XXI, Porcelaine humaine, 2010
©Sèvres – Cité de la céramique
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