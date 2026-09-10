Rencontre immersive autour du vitrail, Lycée Sainte-Marie de Nevers, Toulouse

Informations pratiques

Rencontre immersive autour du vitrail Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Lycée Sainte-Marie de Nevers Haute-Garonne

Trois créneaux proposés : 10h30, 14h, 16h. Chaque groupe de visite est limité à 50 pers. Lors de l’inscription, préciser nom, nombre de places souhaité et idéalement numéro de téléphone portable joignable le jour de la visite. Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

À la découverte des vitraux contemporains de la chapelle du lycée Sainte-Marie de Nevers

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le public est invité à une rencontre exceptionnelle autour du vitrail contemporain, le samedi 19 septembre, dans la chapelle du lycée Sainte-Marie de Nevers.

Cette visite permettra de découvrir et de mieux comprendre le projet artistique réalisé en 2023, composé de dix baies conçues spécialement pour ce lieu. Cette création a reçu le Prix des Métiers d’art 2024, décerné par l’Association des Toulousains de Toulouse.

La rencontre présentera les grandes étapes de la conception, les choix artistiques et techniques, ainsi que le processus de fabrication des vitraux.

Lycée Sainte-Marie de Nevers 10 rue de Périgord 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « inscription@atelierleocadielehagre.fr »}] Chapelle du lycée privé Sainte-Marie de Nevers, habituellement fermée au public.

Invitation à la découverte des vitraux contemporains de la chapelle du lycée Sainte-Marie de Nevers

©Léocadie Lehagre