RENCONTRE Initiation jeux de rôle Montfort-sur-Meu
dimanche 20 septembre 2026 · Montfort-sur-Meu
Informations pratiques
Montfort-sur-Meu
RENCONTRE Initiation jeux de rôle
1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Immergeons-nous dans l’univers fascinant d’Aria, avec des règles simples et idéales pour s’initier à la pratique du jeu de rôle !
Armez vous d’un papier, d’un crayon, et surtout de votre imagination !
Rendez-vous dimanche 20 septembre entre 14h et 17h !
Gratuit, hors consommations payantes. réservation obligatoire. .
1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62
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English :
L’événement RENCONTRE Initiation jeux de rôle Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté
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