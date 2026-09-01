Informations pratiques

Montfort-sur-Meu

RENCONTRE Initiation jeux de rôle

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Immergeons-nous dans l’univers fascinant d’Aria, avec des règles simples et idéales pour s’initier à la pratique du jeu de rôle !

Armez vous d’un papier, d’un crayon, et surtout de votre imagination !

Rendez-vous dimanche 20 septembre entre 14h et 17h !

Gratuit, hors consommations payantes. réservation obligatoire. .

1 Place de la Gare Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 74 96 62 62

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English :

L’événement RENCONTRE Initiation jeux de rôle Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté