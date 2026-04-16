Rencontre interclubs de Tir à l’arc Chauffailles
Rencontre interclubs de Tir à l’arc Chauffailles mardi 28 avril 2026.
Chauffailles
Rencontre interclubs de Tir à l’arc
Salle julien Coquard Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28
fin : 2026-04-28
Date(s) :
2026-04-28
Le GRS de Chauffailles organise une rencontre interclubs de tir à l’arc à l’Espace Julien Coquart de Chauffailles
Cet événement, ouvert au public, réunira 63 archers des clubs de la région (Loire, Rhône, Ain et Saône et Loire) , qui viendront s’affronter dans une ambiance sportive et conviviale.
Cette manifestation est une belle occasion de mettre en lumière la pratique du tir à l’arc sur notre territoire ainsi que le dynamisme de nos clubs. .
Salle julien Coquard Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 60 24 90 communication@grs-chauffailles.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre interclubs de Tir à l’arc
L’événement Rencontre interclubs de Tir à l’arc Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
À voir aussi à Chauffailles (Saône-et-Loire)
- Guignol Rhône Alpes et Rio le majestueux perroquet Chauffailles 17 avril 2026
- Concert Les Grav’Rocks The Far Away Gallery Chauffailles 18 avril 2026
- Concert Jazz « Oiseau Murmure » Espace Culturel du Brionnais Chauffailles 26 avril 2026
- Balade des cimes Chauffailles Saône-et-Loire 1 mai 2026
- Répétition ouverte au public de « Rita ou les mariés battus » Espace Culturel du Brionnais Chauffailles 9 mai 2026