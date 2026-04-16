Chauffailles

Rencontre interclubs de Tir à l’arc

Salle julien Coquard Chauffailles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Le GRS de Chauffailles organise une rencontre interclubs de tir à l’arc à l’Espace Julien Coquart de Chauffailles

Cet événement, ouvert au public, réunira 63 archers des clubs de la région (Loire, Rhône, Ain et Saône et Loire) , qui viendront s’affronter dans une ambiance sportive et conviviale.

Cette manifestation est une belle occasion de mettre en lumière la pratique du tir à l’arc sur notre territoire ainsi que le dynamisme de nos clubs. .

Salle julien Coquard Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 60 24 90 communication@grs-chauffailles.com

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English : Rencontre interclubs de Tir à l’arc

L’événement Rencontre interclubs de Tir à l’arc Chauffailles a été mis à jour le 2026-04-13 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais