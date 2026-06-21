Rencontre internationale de chants de lutte Salle Théodila Peyrat-le-Château

Peyrat-le-Château

Rencontre internationale de chants de lutte

Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Rencontre internationale réunissant environ 180 choristes d’une dizaine de villes de France et de six pays d’Europe chantant des chants de lutte évoquant des luttes historiques et actuelles.

Concert suivi d’un temps convivial qui permet aux spectateurs de rencontrer les choristes dans une atmosphère de fête. .

Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine anne.villegier38@gmail.com

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English : Rencontre internationale de chants de lutte

L’événement Rencontre internationale de chants de lutte Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-06-18 par Terres de Limousin