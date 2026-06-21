Rencontre internationale de chants de lutte Salle Théodila Peyrat-le-Château
Rencontre internationale de chants de lutte Salle Théodila Peyrat-le-Château vendredi 31 juillet 2026.
Peyrat-le-Château
Rencontre internationale de chants de lutte
Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Rencontre internationale réunissant environ 180 choristes d’une dizaine de villes de France et de six pays d’Europe chantant des chants de lutte évoquant des luttes historiques et actuelles.
Concert suivi d’un temps convivial qui permet aux spectateurs de rencontrer les choristes dans une atmosphère de fête. .
Salle Théodila Avenue du Soleil Levant Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine anne.villegier38@gmail.com
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English : Rencontre internationale de chants de lutte
L’événement Rencontre internationale de chants de lutte Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-06-18 par Terres de Limousin
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