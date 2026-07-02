Rencontre : la bibliothèque de conservation en lutte contre une infestation, Médiathèque Grain d’Sel, Carcassonne

Informations pratiques

Rencontre : la bibliothèque de conservation en lutte contre une infestation Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque Grain d’Sel Aude

Gratuit. Sur réservation. 40 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Retour d’expérience et sensibilisation à la conservation préventive et curative à la suite d’une infestation de moisissures en bibliothèque patrimoniale.

Médiathèque Grain d’Sel Rue Fédou, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 10 35 50 https://mediatheque.carcassonne-agglo.fr/fr/index.html [{« type »: « phone », « value »: « 0468103550 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468108638 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@carcassonne-agglo.fr »}] Sur une superficie de plus de 700 m², situé entre la Bastide et l’Aude à Carcassonne, Grain d’sel est principalement destiné au public adulte et adolescent, mais il propose également des services de ludothèque ouverts à tous, ainsi qu’un espace « Facile à lire ».

Retour d’expérience et sensibilisation à la conservation préventive et curative à la suite d’une infestation de moisissures en bibliothèque patrimoniale.

©Illustration : Jean Leblanc