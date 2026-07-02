UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Carcassonne

Rencontre : la bibliothèque de conservation en lutte contre une infestation, Médiathèque Grain d’Sel, Carcassonne

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Grain d'Sel · Carcassonne

Rencontre : la bibliothèque de conservation en lutte contre une infestation, Médiathèque Grain d’Sel, Carcassonne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque Grain d'Sel
Adresse
Rue Fédou, 11000 Carcassonne
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif
Gratuit. Sur réservation. 40 personnes maximum.

Rencontre : la bibliothèque de conservation en lutte contre une infestation Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque Grain d’Sel Aude

Gratuit. Sur réservation. 40 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Retour d’expérience et sensibilisation à la conservation préventive et curative à la suite d’une infestation de moisissures en bibliothèque patrimoniale.

Médiathèque Grain d’Sel Rue Fédou, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 10 35 50 https://mediatheque.carcassonne-agglo.fr/fr/index.html [{« type »: « phone », « value »: « 0468103550 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468108638 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@carcassonne-agglo.fr »}] Sur une superficie de plus de 700 m², situé entre la Bastide et l’Aude à Carcassonne, Grain d’sel est principalement destiné au public adulte et adolescent, mais il propose également des services de ludothèque ouverts à tous, ainsi qu’un espace « Facile à lire ».
Retour d’expérience et sensibilisation à la conservation préventive et curative à la suite d’une infestation de moisissures en bibliothèque patrimoniale.

©Illustration : Jean Leblanc

À voir aussi à Carcassonne (Aude)