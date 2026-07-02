Rencontre : la bibliothèque de conservation en lutte contre une infestation, Médiathèque Grain d’Sel, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Grain d'Sel · Carcassonne
Informations pratiques
Rencontre : la bibliothèque de conservation en lutte contre une infestation Samedi 19 septembre, 17h00 Médiathèque Grain d’Sel Aude
Gratuit. Sur réservation. 40 personnes maximum.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Retour d’expérience et sensibilisation à la conservation préventive et curative à la suite d’une infestation de moisissures en bibliothèque patrimoniale.
Médiathèque Grain d’Sel Rue Fédou, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 10 35 50 https://mediatheque.carcassonne-agglo.fr/fr/index.html [{« type »: « phone », « value »: « 0468103550 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0468108638 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@carcassonne-agglo.fr »}] Sur une superficie de plus de 700 m², situé entre la Bastide et l’Aude à Carcassonne, Grain d’sel est principalement destiné au public adulte et adolescent, mais il propose également des services de ludothèque ouverts à tous, ainsi qu’un espace « Facile à lire ».
Retour d’expérience et sensibilisation à la conservation préventive et curative à la suite d’une infestation de moisissures en bibliothèque patrimoniale.
©Illustration : Jean Leblanc
À voir aussi à Carcassonne (Aude)
- LA MARCHE ARTHUR BATUT PHOTOS DE NICOLAS FRÉMIOT Carcassonne 2 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARCASSONNE CLAIR OBSCUR EXPEDITION 33 A PAINTED SYMPHONY Carcassonne 3 juillet 2026
- LES VENTS D’ANGES IMPRESSIONS ROMANTIQUES Carcassonne 4 juillet 2026
- FESTIVAL DE CARCASSONNE LAURENT GERRA SE MET À TABLE ! Carcassonne 5 juillet 2026
- BARBARA DU BOUT DES LEVRES THEATRE JEAN-DESCHAMPS Carcassonne 5 juillet 2026