RENCONTRE LA MAISON DES FEMMES Cinéma La Toile de Mer Pornichet

A l’occasion de la sortie du film La maison des femmes et le lendemain de la Journée internationale des droits des femmes, une séance spéciale suivie d’une rencontre sont proposées au Cinéma La Toile de Mer

Le Cinéma La Toile de Mer propose une soirée spéciale lundi 9 mars à 20h20, dont le programme est

la projection du film La maison des femmes de Mélisa Godet,

une rencontre avec l’association SOlidarité femmeS Loire-Atlantique, représentée par son président Hervé Gransart. Cette association gère le lieu Le 24 à Saint-Nazaire, un espace d’accueil, d’orientation et de ressources pour les femmes victimes de violences et leurs enfants.

Synopsis du film

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable. Avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye Haïdara, Pierre Deladonchamps…

Informations pratiques

Où ?

Au Cinéma La Toile de Mer

Quand ?

Le lundi 9 mars

⏰ Horaires ?

A 20h20

L’entrée est-elle payante ?

Oui, l’entrée est payante. Les tarifs sont

plein 7,30€,

réduit 5,80€,

enfant 4,80€.

♿ Est-ce accessible aux PMR ?

Oui le cinéma est accessible aux personnes à mobilité réduite.

️ Faut-il réserver ?

Oui, il est nécessaire de réserver par la billetterie en ligne du cinéma. .

Cinéma La Toile de Mer 2 place Gambetta Pornichet 44380 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 16 24 98

