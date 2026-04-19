Béziers

RENCONTRE LE FORGERON D’ÉPÉE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Thibaud Pascual, forgeron d’épées, allie science et artisanat. Ses créations équipent musées, escrimeurs et le Puy du Fou.

Qu’est-ce qu’un forgeron d’épées aujourd’hui ? À quoi sert ce métier ancestral ? Thibaud Pascual nous éclaire.

Installé dans l’Aude, il fonde son atelier en 2012 et s’associe à Thibaud Dunas en 2018. Alliant science, artisanat et pratique, leurs épées intègrent musées, collections et escrime.

Reconnus pour leur maîtrise, le Puy du Fou leur commande Exkalibur, une épée arthurienne au pommeau d’or serti d’une pierre précieuse.

Par Thibaud Pascual de l’atelier Thibaud. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English : RENCONTRE LE FORGERON D’ÉPÉE

Swordsmith Thibaud Pascual combines science and craftsmanship. His creations equip museums, fencers and the Puy du Fou.

L’événement RENCONTRE LE FORGERON D’ÉPÉE Béziers a été mis à jour le 2026-04-18 par 34 ADT34