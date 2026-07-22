Rencontre lecture avec Yvon Le Men Chapelle des Paulines Tréguier

Informations pratiques

Tréguier

Rencontre lecture avec Yvon Le Men

Chapelle des Paulines 1 Rue Poul Raoul Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Rencontre lecture avec Yvon Le Men à la chapelle des Paulines jeudi 23 juillet à 17h, dans le cadre de l’exposition de Sylvain Larrère. Entrée libre.

Poète et écrivain né à Tréguier , Yvon Le Men est bien connu dans le Trégor.

Depuis Vie (1974), écrire et dire sont les métiers d’Yvon Le Men l’écriture, c’est la solitude et l’absence ; la scène c’est la présence et le partage. J’ai besoin de ces deux chemins. Il est l’auteur d’une œuvre poétique importante à laquelle s’ajoutent douze récits et deux romans. Ses poèmes sont traduits dans une vingtaine de langues. Etonnant Voyageur, il est responsable de la poésie au festival du même nom, par ses deux vers en bandoulière Va à l’étranger comme chez ton ami et chez ton ami comme à l’étranger.

Quatre lieux portent son nom en Bretagne la bibliothèque de Corlay, la salle polyvalente à St Etienne en Coglès, l’école primaire de La Roche-Derrien et le jardin du Conservatoire de Lannion. En 2006, il est nommé Chevalier de l’Ordre National du Mérite et en 2021 il est élevé au grade de commandeur dans l’ordre des Arts et des Lettres. En 2010, il reçoit le prix de poésie de l’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de Loire et en 2019, le prix Goncourt de la poésie. En 2012 et 2022, il est lauréat des prix Théophile-Gautier et Paul-Verlaine de l’Académie française.

Derniers titres

Ce pays qui commence dans la mer avec le peintre Matthieu Dorval, éd. Blanc et Noir, 2026

Un soir d’avoir été, éd. Bruno Doucey, 2025

La seconde du parfum, éd. La Rumeur libre, 2025

Les continents sont des radeaux perdus, éd. Bruno Doucey, 2024 .

Chapelle des Paulines 1 Rue Poul Raoul Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19

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L’événement Rencontre lecture avec Yvon Le Men Tréguier a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose