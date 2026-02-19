Rencontre-lecture Philippe Torreton La Galerne Le Havre

Rencontre-lecture Philippe Torreton

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10 18:00:00

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Pendant cette rencontre, Philippe Torreton lira des extraits de son texte.

Le comédien Philippe Torreton a passé quelques nuits avec le Samu social.

Des nuits de maraude dans Paris, aux côtés des infirmiers, des travailleurs sociaux et des gens qui vivent dans la rue. Les signalements, les déplacements en ambulance, les conversations Philippe Torreton a tout enregistré, pour ne rien trahir, pour restituer au plus près dans son livre Veiller , ce qu’il a pris comme une claque.

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

