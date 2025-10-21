Rencontre L’Enfance de l’art, avec Dominique Reymond Comédie CDN de Reims Reims

Rencontre L’Enfance de l’art, avec Dominique Reymond

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Début : 2026-04-30 18:00:00

2026-04-30

Tout public

L’Enfance de l’art

Autour du spectacle Et jamais nous ne serons séparés

avec Dominique Reymond, comédienne et les élèves de la Classe de la Comédie #promotion27

Partager les questionnements des jeunes acteurs et actrices en formation de la Classe de la Comédie, confrontés à l’expérience d’interprètes et de metteurs en scène de la saison. .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

