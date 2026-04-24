Rencontre Les Trésors de la médiathèque Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Plouguerneau

Rencontre Les Trésors de la médiathèque

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 10:00:00

fin : 2026-05-06 12:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Vous êtes invités à venir échanger autour de vos coups de coeur CD, DVD et livres. Cette rencontre a lieu le deuxième mercredi, tous les deux mois et permet de se conseiller des oeuvres. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English :

L’événement Rencontre Les Trésors de la médiathèque Plouguerneau a été mis à jour le 2026-04-21 par OT PAYS DES ABERS