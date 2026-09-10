Rencontre literari amb Katy Bernard – Festival Occitania X BEP, Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (Tolosa), Toulouse

jeudi 22 octobre 2026 · Bibliothèque d'Étude et du Patrimoine (Tolosa) · Toulouse

Informations pratiques

Rencontre literari amb Katy Bernard – Festival Occitania X BEP Jeudi 22 octobre, 17h30 Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (Tolosa) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-22T17:30:00+02:00 – 2026-10-22T19:00:00+02:00

Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine (Tolosa) 1 rue de Périgord 31070 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}]

Festival Occitania 2026 X BEP

Emilie Bosc – IEO 31