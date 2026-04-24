Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier Librairie Aux Feuilles Volantes Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax

Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier

Librairie Aux Feuilles Volantes 10, Avenue de la Liberté Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 19:00:00

fin : 2026-04-28 20:30:00

Date(s) :

2026-04-28

Et si disparaître devenait la seule issue ?

Entre tension psychologique et réalisme social, Jean-Christophe_Tixier signe un roman noir tendu, dérangeant, d’une redoutable justesse.

La rencontre sera suivie d’une dédicace. .

Librairie Aux Feuilles Volantes 10, Avenue de la Liberté Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 40 83 contact@auxfeuillesvolantes.fr

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English : Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier

L’événement Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Grand Dax