Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier Librairie Aux Feuilles Volantes Saint-Paul-lès-Dax
Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier Librairie Aux Feuilles Volantes Saint-Paul-lès-Dax mardi 28 avril 2026.
Saint-Paul-lès-Dax
Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier
Librairie Aux Feuilles Volantes 10, Avenue de la Liberté Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:00:00
fin : 2026-04-28 20:30:00
Date(s) :
2026-04-28
Et si disparaître devenait la seule issue ?
Entre tension psychologique et réalisme social, Jean-Christophe_Tixier signe un roman noir tendu, dérangeant, d’une redoutable justesse.
La rencontre sera suivie d’une dédicace. .
Librairie Aux Feuilles Volantes 10, Avenue de la Liberté Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 40 83 contact@auxfeuillesvolantes.fr
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English : Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier
L’événement Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Grand Dax
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