Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier Librairie Aux Feuilles Volantes Saint-Paul-lès-Dax

Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier Librairie Aux Feuilles Volantes Saint-Paul-lès-Dax

Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier Librairie Aux Feuilles Volantes Saint-Paul-lès-Dax mardi 28 avril 2026.

Lieu : Librairie Aux Feuilles Volantes

Adresse : 10, Avenue de la Liberté

Ville : 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Département : Landes

Début : mardi 28 avril 2026

Fin : mardi 28 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Paul-lès-Dax

Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier

Librairie Aux Feuilles Volantes 10, Avenue de la Liberté Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-28 19:00:00
fin : 2026-04-28 20:30:00

Date(s) :
2026-04-28

Et si disparaître devenait la seule issue ?
Entre tension psychologique et réalisme social, Jean-Christophe_Tixier signe un roman noir tendu, dérangeant, d’une redoutable justesse.
La rencontre sera suivie d’une dédicace.   .

Librairie Aux Feuilles Volantes 10, Avenue de la Liberté Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 35 40 83  contact@auxfeuillesvolantes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier

L’événement Rencontre littéraire avec Jean-Christophe Tixier Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Grand Dax

À voir aussi à Saint-Paul-lès-Dax (Landes)