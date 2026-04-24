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Village bien-être Grange de Christus Saint-Paul-lès-Dax

Village bien-être Grange de Christus Saint-Paul-lès-Dax

Village bien-être Grange de Christus Saint-Paul-lès-Dax dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Grange de Christus

Adresse : 453 Allée de Christus

Ville : 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Département : Landes

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Paul-lès-Dax

Village bien-être

Grange de Christus 453 Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 10:00:00
fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :
2026-04-26

Envie de vous accorder une pause et de prendre soin de vous ?
La Ville de Saint-Paul-lès-Dax organise une journée placée sous le signe du bien-être.   .

Grange de Christus 453 Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 20 

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English : Village bien-être

L’événement Village bien-être Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax

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