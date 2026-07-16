Rencontre littéraire avec Salomé Botella et Louis Pelosse, Médiathèque municipale, Saint-Sébastien-sur-Loire

Informations pratiques

Rencontre littéraire avec Salomé Botella et Louis Pelosse Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque municipale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Pour clôturer ce samedi « Biblis en Folie », la médiathèque vous invite à une rencontre littéraire croisée entre deux jeunes créateurs.

Salomé Botella est diplômée des Beaux-Arts de Paris. Elle publie en janvier 2026 un premier roman remarqué « Pas si tant » aux éditions de l’Ogre. Elle se consacre principalement à la sculpture et à l’écriture. Son œuvre fait appel à un imaginaire rural dans lequel l’artisanat, le travail de la terre et la matière occupent une place particulière. Elle est lauréate du Prix Agnès B. des Amis des Beaux-Arts de Paris 2025.

Après cinq années comme enseignant d’art appliqué en lycée professionnel, Louis Pelosse fait aujourd’hui de l’illustration à Rezé, dans l’atelier de La Bonneterie. Sa première BD en tant qu’illustrateur, La statue de Gilgamesh, vient de paraître chez Delcourt. Il travaille actuellement sur une deuxième BD avec le scénariste Blaise Guinin qui paraîtra chez le même éditeur.

Médiathèque municipale 10 RUE JEAN MACE 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire Saint-Sébastien-sur-Loire 44230 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240808620 https://mediatheque.saintsebastien.fr/ https://www.facebook.com/mediathequestsebsurloire [{« type »: « phone », « value »: « 0240808620 »}]

Biblis en folie 2026

© Salomé Botella