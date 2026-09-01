Rencontre littéraire Clément Delahayes-Evrard Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Rencontre littéraire Clément Delahayes-Evrard

Bibliothèque Elsa Triolet 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Embarquez avec Charlie pour une aventure au cœur de l’Archipel des Mots Perdus, un monde où les silences, les émotions et les malentendus prennent la forme d’îles mystérieuses.

Au fil d’un Kamishibaï vivant et interactif, les enfants découvrent son histoire avant de participer à la création d’une grande fresque collective inspirée du livre. Un moment créatif et convivial prolongé par une rencontre avec l’auteur et une séance de dédicaces.

Une animation autour de l’écoute, de l’imaginaire et du pouvoir des mots, accessible dès le plus jeune âge. .

Bibliothèque Elsa Triolet 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr

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English : Rencontre littéraire Clément Delahayes-Evrard

L’événement Rencontre littéraire Clément Delahayes-Evrard Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie