Rencontre littéraire De le traduction à l’écriture d’un premier roman Illiers-Combray
mercredi 30 septembre 2026 · Illiers-Combray
Informations pratiques
Illiers-Combray
Rencontre littéraire De le traduction à l’écriture d’un premier roman
6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-30
Rencontre littéraire De le traduction à l’écriture d’un premier roman
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6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 00 43 31
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English :
Literary Event: From Translation to Writing a First Novel
L’événement Rencontre littéraire De le traduction à l’écriture d’un premier roman Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE
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