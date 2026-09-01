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Rencontre littéraire De le traduction à l’écriture d’un premier roman Illiers-Combray

mercredi 30 septembre 2026 · Illiers-Combray

Rencontre littéraire De le traduction à l’écriture d’un premier roman Illiers-Combray

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
6 Avenue des Gloriettes
Ville
28120 Illiers-Combray
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Illiers-Combray

Rencontre littéraire De le traduction à l’écriture d’un premier roman

6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 14:30:00
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-30

Rencontre littéraire De le traduction à l’écriture d’un premier roman
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6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 63 00 43 31 

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English :

Literary Event: From Translation to Writing a First Novel

L’événement Rencontre littéraire De le traduction à l’écriture d’un premier roman Illiers-Combray a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE

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