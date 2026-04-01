Rencontre littéraire & musicale avec Jean-Christophe CHARNAY Médiathèque de Pissos Pissos
Rencontre littéraire & musicale avec Jean-Christophe CHARNAY Médiathèque de Pissos Pissos samedi 25 avril 2026.
Pissos
Rencontre littéraire & musicale avec Jean-Christophe CHARNAY
Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 18:30:00
fin : 2026-04-25 19:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Rencontre littéraire et musicale avec Jean-Christophe Charnay dit JeanCri qui nous présentera ses deux ouvrages biofiction !
Rencontre littéraire et musicale avec Jean-Christophe Charnay dit JeanCri qui nous présentera ses deux ouvrages biofiction !
Drôle, émouvant, plein de souvenirs, mais sont-ils tous réels ?? .
Médiathèque de Pissos 52 route de Daugnague Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 92 05 mediatheque@pissos.fr
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English : Rencontre littéraire & musicale avec Jean-Christophe CHARNAY
A literary and musical encounter with Jean-Christophe Charnay, aka JeanCri , who will present his two biofiction books!
L’événement Rencontre littéraire & musicale avec Jean-Christophe CHARNAY Pissos a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Cœur Haute Lande
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