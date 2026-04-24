Rencontre Littérature et histoire avec Bérénice Pichat et Violaine Lison Maison de l’étudiant Le Havre

Le Havre

Rencontre Littérature et histoire avec Bérénice Pichat et Violaine Lison

Maison de l’étudiant 50 Rue Jean-Jacques Rousseau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 18:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

À la croisée de la littérature et de l’Histoire, Bérénice Pichat et Violaine Lison interrogent ce que l’écriture révèle de l’intime face à la guerre. De l’horreur de la Grande Guerre surgit une beauté fragile, révélée par l’écriture, l’amour et la persistance des voix du passé.

Bérénice Pichat a écrit La Petite Bonne (Les Avrils, 2024), roman sur les conséquences intimes de la Grande Guerre, récompensé par le Prix des Libraires et le prix des librairies indépendantes belges. Violaine Lison a écrit Lequel de nous portera l’autre ? (Esperluète Éditions, 2025) un récit qu’elle tisse avec les mots de Léonce Delaunoy, brancardier dont elle a reçu les carnets de tranchées, il y a plus de dix ans.

Leurs voix se croisent pour interroger ce que la littérature peut révéler de l’intime dans l’Histoire

• la guerre qui brise mais dévoile les êtres ;

• la langue qui rend les corps et les émotions palpables ;

• les voix centenaires des soldats qui rejoignent celles des autrices ;

• la place des morts dans nos vies ;

• la force trouvée dans le regard de l’autre, dans l’amour et dans l’art.

• Comment l’écriture poétique transcende-t-elle l’horreur pour en faire surgir la beauté ?

Rencontre animée par Carole Christen, professeure d’histoire contemporaine à l’Université et Florence Lesmesle, agrégée et doctorante en histoire.

Inscription obligatoire. .

Maison de l’étudiant 50 Rue Jean-Jacques Rousseau Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 74 40 00

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English : Rencontre Littérature et histoire avec Bérénice Pichat et Violaine Lison

L’événement Rencontre Littérature et histoire avec Bérénice Pichat et Violaine Lison Le Havre a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie