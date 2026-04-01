Atelier pâtisserie Tablette chocolat & Guimauve maison Ophélie Pâtisse Le Havre
Atelier pâtisserie Tablette chocolat & Guimauve maison Ophélie Pâtisse Le Havre vendredi 24 avril 2026.
Le Havre
Atelier pâtisserie Tablette chocolat & Guimauve maison
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 15:00:00
fin : 2026-04-24 18:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Réalisez une tablette de chocolat personnalisée et des guimauves onctueuses.
Au programme
– Tempérage du chocolat pour obtenir une tablette brillante et craquante
– Création de tablettes gourmandes décorées
– Préparation de guimauve maison, douce et fondante
– Astuces pour réussir textures et finitions
Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .
Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com
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English : Atelier pâtisserie Tablette chocolat & Guimauve maison
L’événement Atelier pâtisserie Tablette chocolat & Guimauve maison Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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