Atelier pâtisserie Tablette chocolat & Guimauve maison Ophélie Pâtisse Le Havre

Le Havre

Atelier pâtisserie Tablette chocolat & Guimauve maison

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Réalisez une tablette de chocolat personnalisée et des guimauves onctueuses.

Au programme

– Tempérage du chocolat pour obtenir une tablette brillante et craquante

– Création de tablettes gourmandes décorées

– Préparation de guimauve maison, douce et fondante

– Astuces pour réussir textures et finitions

Réservation obligatoire l’après-midi au téléphone ou par SMS au 07 60 72 19 78 .

Ophélie Pâtisse 69 Rue Président Wilson Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie opheliepatisse@gmail.com

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English : Atelier pâtisserie Tablette chocolat & Guimauve maison

L’événement Atelier pâtisserie Tablette chocolat & Guimauve maison Le Havre a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie