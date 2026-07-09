Rencontre-métier Au son des hymnes républicains Rue du Château Montbéliard
vendredi 9 octobre 2026 · Rue du Château · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Rencontre-métier Au son des hymnes républicains
Rue du Château Musée du château des ducs de Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 18:00:00
fin : 2026-10-09
Date(s) :
2026-10-09
Plongez dans l’histoire musicale et découvrez une exceptionnelle boîte à musique datant de la Deuxième République (1848-1851). À travers l’écoute de La Marseillaise et d’autres hymnes républicains, revivez l’ambiance des salons du XIXᵉ siècle. Cette rencontre sera animée par Hélène Grimaud, responsable des collections, et Ruben Monnin, ancien directeur commercial de l’usine L’Epée, qui partageront leur expertise et les secrets de ce remarquable objet patrimonial. .
Rue du Château Musée du château des ducs de Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr
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English : Rencontre-métier Au son des hymnes républicains
L’événement Rencontre-métier Au son des hymnes républicains Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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