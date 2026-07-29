Rencontre-métier Les coulisses de la restauration d’un ichtyosaure Rue du Château Montbéliard
mercredi 18 novembre 2026 · Rue du Château · Montbéliard
Informations pratiques
Montbéliard
Rencontre-métier Les coulisses de la restauration d’un ichtyosaure
Rue du Château Musée du château des ducs de Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 18:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Plongez au cœur des mers jurassiques lors de la Nuit des Musées !
Les Musées de Montbéliard abritent un fossile d’ichtyosaure exceptionnel, rare par sa taille et son état de conservation. Aujourd’hui menacé, ce trésor vieilli de 180 millions d’années fait l’objet d’une restauration minutieuse.
Découvrez les secrets de cette opération unique et échangez avec Élodie Beaubier et Sylvain Duffaud, les restaurateurs qui œuvrent pour lui redonner toute sa superbe.
Animé par Élodie Beaubier et Sylvain Duffaud, restaurateurs spécialisés en collections de sciences naturelles
Durée 1h .
Rue du Château Musée du château des ducs de Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 61 musees@montbeliard.com
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English : Rencontre-métier Les coulisses de la restauration d’un ichtyosaure
L’événement Rencontre-métier Les coulisses de la restauration d’un ichtyosaure Montbéliard a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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