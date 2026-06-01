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Rencontre musicale Lisieux Orbec Centre Culturel Orbec Orbec

Rencontre musicale Lisieux Orbec Centre Culturel Orbec Orbec samedi 6 juin 2026.

Lieu : Centre Culturel Orbec

Adresse : 4 Place Joffre

Ville : 14290 Orbec

Département : Calvados

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Orbec

Rencontre musicale Lisieux Orbec

Centre Culturel Orbec 4 Place Joffre Orbec Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Rencontre musicale Lisieux Orbec
Les collégiens de l’Orchestre symphonique Cadet du Conservatoire de Lisieux rencontre l’Orchestre des classes à Horaires aménagés du collège d’Orbec.
Un concert haut en jeunesse, 100% EAC !   .

Centre Culturel Orbec 4 Place Joffre Orbec 14290 Calvados Normandie +33 2 31 48 31 85  crd@agglo-lisieux.fr

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English : Rencontre musicale Lisieux Orbec

Musical encounter Lisieux Orbec

L’événement Rencontre musicale Lisieux Orbec Orbec a été mis à jour le 2026-05-28 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie

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