Rencontre « Paysages, environnement historique et biodiversité du bâti », FRAC Grand Large – Hauts-de-France, Dunkerque

Informations pratiques

Rencontre « Paysages, environnement historique et biodiversité du bâti » Dimanche 20 septembre, 15h00 FRAC Grand Large – Hauts-de-France Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Depuis le Belvédère du Frac, laissez votre regard parcourir l’environnement direct, les horizons maritimes et le paysage qui se déploie autour de vous. Bart Bollengier, chargé de missions biodiversité du CPIE Flandre Maritime, vous sensibilisera aux enjeux du littoral et nous présentera la biodiversité qui le compose : espèces animales et végétales qui peuplent cet environnement.

FRAC Grand Large – Hauts-de-France 503 avenue des bancs de Flandres, 59140 Dunkerque, France Dunkerque 59140 Dunkerque Nord Hauts-de-France +33328658420 https://www.fracgrandlarge-hdf.fr La collection du Frac Grand Large réunit plus de 1 500 œuvres d’art et de design, présentées au Frac, dans des lieux partenaires, des écoles ou l’espace public. Constituée autour d’un noyau initial (arte povera, art minimal, conceptuel, nouveau réalisme, mythologies individuelles, pop art, Fluxus), elle s’est enrichie depuis trente ans en explorant les liens entre art, design et réel. Aujourd’hui, les acquisitions privilégient la création émergente selon plusieurs axes : objet et nouvelles formes de design, critique sociale, migrations des savoirs et des imaginaires. Installé depuis trois ans dans la zone portuaire de Dunkerque, le Frac occupe un bâtiment de Lacaton & Vassal, doublant l’ancienne halle de préfabrication navale et traversé par une rue reliant plage et centre-ville. Proche des habitants et ouvert à l’international, le Frac fait écho à l’activité portuaire, capte les battements du monde et devient catalyseur de résonances formelles, tangibles et spéculatives. Bus : Ligne C4 arrêt « FRAC/LAAC » ou « Bordées » (10 minutes depuis la gare de Dunkerque). Ligne C3 arrêt « Dunkerque Malo Plage ». Train : De Lille (TERGV) : 30 min / De Paris et Bruxelles : 2h Eurostar et Ferry . Liaison via Calais puis TER jusqu’à Dunkerque.

Depuis le Belvédère du Frac, laissez votre regard parcourir l’environnement direct, les horizons maritimes et le paysage qui se déploie autour de vous avec Bart Bollengier, chargé de missions du CPIE.

© Frac Grand Large