Rencontre: Penser l’espace avec les yeux Médiathèque Le MIX Mourenx
Rencontre: Penser l’espace avec les yeux Médiathèque Le MIX Mourenx jeudi 21 mai 2026.
Mourenx
Rencontre: Penser l’espace avec les yeux
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 11:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Guillaume Bonnel, photographe et docteur en droit de l’environnement et de l’urbanisme, nous parlera des liens entre photographie et compréhension des territoires. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
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English : Rencontre: Penser l’espace avec les yeux
L’événement Rencontre: Penser l’espace avec les yeux Mourenx a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn
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