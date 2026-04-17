Rencontre: Penser l’espace avec les yeux Médiathèque Le MIX Mourenx

Mourenx

Rencontre: Penser l’espace avec les yeux

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 11:30:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Guillaume Bonnel, photographe et docteur en droit de l’environnement et de l’urbanisme, nous parlera des liens entre photographie et compréhension des territoires. .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr

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English : Rencontre: Penser l’espace avec les yeux

L’événement Rencontre: Penser l’espace avec les yeux Mourenx a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn