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Rencontre: Penser l’espace avec les yeux Médiathèque Le MIX Mourenx

Rencontre: Penser l’espace avec les yeux Médiathèque Le MIX Mourenx

Rencontre: Penser l’espace avec les yeux Médiathèque Le MIX Mourenx jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Médiathèque Le MIX

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif :

Mourenx

Rencontre: Penser l’espace avec les yeux

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 11:30:00
fin : 2026-05-21

Date(s) :
2026-05-21

Guillaume Bonnel, photographe et docteur en droit de l’environnement et de l’urbanisme, nous parlera des liens entre photographie et compréhension des territoires.   .

Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80  contact@le-mix.fr

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English : Rencontre: Penser l’espace avec les yeux

L’événement Rencontre: Penser l’espace avec les yeux Mourenx a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn

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