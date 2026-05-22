Rencontre philo et culture pop Shakespeare in pop Chartres
Rencontre philo et culture pop Shakespeare in pop Chartres samedi 30 mai 2026.
Chartres
Rencontre philo et culture pop Shakespeare in pop
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 11:50:00
fin : 2026-05-30 13:20:00
Date(s) :
2026-05-30
Shakespeare un génie trop populaire pour être vrai ? Carte blanche à Richard Mèmeteau. Avec Richard Mèmeteau et Ugo Batini. En partenariat avec l’Esperluète.
Et si Shakespeare n’avait jamais existé ? Depuis plus d’un siècle, certains affirment que le fils de gantier de Stratford n’a pas pu écrire Hamlet. Trop peu éduqué. Trop provincial. Trop ordinaire . À sa place un aristocrate secret, un savant caché, un poète masqué. Bacon, Oxford, Marlowe… Le théâtre élisabéthain devient thriller historique. .
10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Shakespeare: too popular to be true? Carte blanche with Richard Mèmeteau. With Richard Mèmeteau and Ugo Batini. In partnership with Esperluète.
L’événement Rencontre philo et culture pop Shakespeare in pop Chartres a été mis à jour le 2026-05-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- Conférence SAEL Le cartulaire de Maintenon Chartres 22 mai 2026
- Défilé Décalé Chartres 22 mai 2026
- Comédie musicale Bonne nouvelle Compagnie D’Pendanse Chartres 22 mai 2026
- Lectorale Raymond Queneau ou qu’il est beau mon Oulipo Chartres 23 mai 2026
- Cosi Fan Tutte ! Conservatoire Chartres 23 mai 2026