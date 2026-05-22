Chartres

Rencontre philo et culture pop Shakespeare in pop

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-30 11:50:00

fin : 2026-05-30 13:20:00

Date(s) :

2026-05-30

Shakespeare un génie trop populaire pour être vrai ? Carte blanche à Richard Mèmeteau. Avec Richard Mèmeteau et Ugo Batini. En partenariat avec l’Esperluète.

Et si Shakespeare n’avait jamais existé ? Depuis plus d’un siècle, certains affirment que le fils de gantier de Stratford n’a pas pu écrire Hamlet. Trop peu éduqué. Trop provincial. Trop ordinaire . À sa place un aristocrate secret, un savant caché, un poète masqué. Bacon, Oxford, Marlowe… Le théâtre élisabéthain devient thriller historique. .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53 contact@leoff-chartres.fr

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English :

Shakespeare: too popular to be true? Carte blanche with Richard Mèmeteau. With Richard Mèmeteau and Ugo Batini. In partnership with Esperluète.

L’événement Rencontre philo et culture pop Shakespeare in pop Chartres a été mis à jour le 2026-05-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES