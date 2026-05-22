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Rencontre philo et culture pop Shakespeare in pop Chartres

Rencontre philo et culture pop Shakespeare in pop Chartres

Rencontre philo et culture pop Shakespeare in pop Chartres samedi 30 mai 2026.

Adresse : 10 Avenue Jehan de Beauce

Ville : 28000 Chartres

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 11:50:00

Tarif : Gratuit

Chartres

Rencontre philo et culture pop Shakespeare in pop

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-30 11:50:00
fin : 2026-05-30 13:20:00

Date(s) :
2026-05-30

Shakespeare un génie trop populaire pour être vrai ? Carte blanche à Richard Mèmeteau. Avec Richard Mèmeteau et Ugo Batini. En partenariat avec l’Esperluète.
Et si Shakespeare n’avait jamais existé ? Depuis plus d’un siècle, certains affirment que le fils de gantier de Stratford n’a pas pu écrire Hamlet. Trop peu éduqué. Trop provincial. Trop ordinaire . À sa place un aristocrate secret, un savant caché, un poète masqué. Bacon, Oxford, Marlowe… Le théâtre élisabéthain devient thriller historique.   .

10 Avenue Jehan de Beauce Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 53  contact@leoff-chartres.fr

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English :

Shakespeare: too popular to be true? Carte blanche with Richard Mèmeteau. With Richard Mèmeteau and Ugo Batini. In partnership with Esperluète.

L’événement Rencontre philo et culture pop Shakespeare in pop Chartres a été mis à jour le 2026-05-19 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES

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