Rencontre poétique avec Cléa Chopard, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Informations pratiques

Rencontre poétique avec Cléa Chopard Mardi 10 novembre, 17h00 Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-10T17:00:00+01:00 – 2026-11-10T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-10T17:00:00+01:00 – 2026-11-10T18:00:00+01:00

Une rencontre et des lectures en compagnie de Cléa Chopard, écrivaine, performeuse et traductrice. Sa pratique explore la notion d’instabilité dans l’écriture en utilisant des dispositifs de rupture et de mise en tension. Son dernier texte, Topolalie vient de paraitre aux éditions Héros-Limite. Un atelier d’écriture en compagnie de l’écrivaine est également proposé le 17 novembre.

En partenariat avec la Maison de la Poésie.

Adultes.

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne

Rencontre littéraire avec la Maison de la Poésie. rencontre poésie

Loana Sam