Rencontre poétique « les exils intérieurs » Maison internationale de Rennes Rennes Mercredi 13 mai, 18h30 Ille-et-Vilaine

entrée libre

Lecture de ses poèmes en français par Ovidiu Baron, écrivain roumain de Sibiu, invité par Solidarité 35 Roumanie

Les exils intérieurs

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### Que représente la poésie dans le monde contemporain?

Essayer de comprendre les exils intérieurs par une série de questionnements. Par la lecture de ses poèmes écrits en français, Ovidiu BARON essaie de répondre à ces interrogations.

La poésie a-t-elle des frontières? Que peut-faire la poésie pour l’Europe? Que représente la poésie dans le monde actuel?

Qu’est-ce qui a changé dans notre manière de lire la poésie? Qu’est-ce que l’altéralité dans les poèmes?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-13T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-13T20:30:00.000+02:00

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coordination.s5r@gmail.com

Maison internationale de Rennes 7 quai Chateaubriand Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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