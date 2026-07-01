Rencontre publique avec les photographes Bernard Cartiaux et Pierre Volot, Espace des Rencontres Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque, Dunkerque
jeudi 18 février 2027 · Espace des Rencontres Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque · Dunkerque
Informations pratiques
Rencontre publique avec les photographes Bernard Cartiaux et Pierre Volot Jeudi 18 février 2027, 17h00 Espace des Rencontres Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque Nord
140 places
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-02-18T17:00:00+01:00 – 2027-02-18T19:00:00+01:00
Fin : 2027-02-18T17:00:00+01:00 – 2027-02-18T19:00:00+01:00
Rencontre publique avec les photographes du territoire qui seront interrogés sur leur pratique à la fois institutionnelle et de création.
Espace des Rencontres Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque Dunkerque 59951 Nord Hauts-de-France +33 328646049 https://archives-dunkerque.fr/ Espace d’exposition rencontres publiques Ligne 16 établissement PMR parking
Rencontre publique avec les photographes du territoire qui seront interrogés sur leur pratique à la fois institutionnelle et de création.
©Pierre Volot
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