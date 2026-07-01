Rencontre publique avec les photographes Bernard Cartiaux et Pierre Volot, Espace des Rencontres Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque, Dunkerque

Informations pratiques

Rencontre publique avec les photographes Bernard Cartiaux et Pierre Volot Jeudi 18 février 2027, 17h00 Espace des Rencontres Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque Nord

140 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-18T17:00:00+01:00 – 2027-02-18T19:00:00+01:00

Fin : 2027-02-18T17:00:00+01:00 – 2027-02-18T19:00:00+01:00

Rencontre publique avec les photographes du territoire qui seront interrogés sur leur pratique à la fois institutionnelle et de création.

Espace des Rencontres Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque Halle aux sucres 9003 route du quai Freycinet 3 59140 Dunkerque Dunkerque 59951 Nord Hauts-de-France +33 328646049 https://archives-dunkerque.fr/ Espace d’exposition rencontres publiques Ligne 16 établissement PMR parking

Rencontre publique avec les photographes du territoire qui seront interrogés sur leur pratique à la fois institutionnelle et de création.

©Pierre Volot