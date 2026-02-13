Rencontre : raconter l’histoire d’un site, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Rencontre : raconter l’histoire d’un site Dimanche 14 juin, 18h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Sur inscription

Dans le cadre de l’exposition Homo Amenageur, un archéologue vient présenter les techniques d’étude, d’observation de l’impact humain sur l’évolution des paysages au cours des différentes époques, les outils d’observation comme la photogrammétrie ou le recours aux drônes pour permettre de cartographier rapidement un site et révéler des aménagements invisibles à l’œil nu.Rencontre « Raconter l’histoire d’un site », des outils numériques au service de l’archéologie.

Tout public, à partir de 9 ans. Durée : 1h30

Dimanche 14 juin à 18h

Le Temps des Cerises 90-98 promenade du Verger Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Les Hauts d'Issy / Les Epinettes / Le Fort Hauts-de-Seine Île-de-France

Rencontre « Raconter l’histoire d’un site », des outils numériques au service de l’archéologie. Avec un archéologue du service Archéologie Seine et Yvelines. #JEA26 CLAVIM

© Denis Gliksman, Inrap