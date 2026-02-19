Rencontre Stanislas Petrosky La Galerne Le Havre

Rencontre Stanislas Petrosky

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 18:00:00

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Dans Derrière la chair , son nouveau livre à paraître en février, Rachid, officier dans l’unité de police d’identification des victimes de catastrophes (UPIVC), est appelé sur les lieux d’un carambolage sans précédent au Havre.

Nous ferons une rencontre d’une demi-heure avec Stanislas Petrosky, qui signera ensuite ses livres.

Inscription obligatoire. .

English : Rencontre Stanislas Petrosky

