Rencontres autour de l’ouvrage de l’exposition Autochrome (1907-1932) / l’aventure de la couleur, Musée départemental Albert-Kahn, Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Rencontres autour de l’ouvrage de l’exposition Autochrome (1907-1932) / l’aventure de la couleur Dimanche 10 octobre 2027, 15h00 Musée départemental Albert-Kahn Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-10-10T15:00:00+02:00 – 2027-10-10T18:00:00+02:00

Fin : 2027-10-10T15:00:00+02:00 – 2027-10-10T18:00:00+02:00

À l’occasion de l’exposition Autochrome (1907‑1932) / L’aventure de la couleur, le musée départemental Albert-Kahn publie un ouvrage de référence qui prolonge et approfondit le parcours proposé. Richement illustré, il rassemble essais scientifiques et reproductions d’œuvres, offrant au lecteur une exploration complète de l’histoire de l’autochrome, de ses enjeux techniques à ses dimensions esthétiques et culturelles. Conçu comme un livre à la fois accessible et exigeant, il permet de retrouver les grandes thématiques de l’exposition tout en éclairant notre rapport à la couleur, des origines de la photographie aux pratiques contemporaines.

Musée départemental Albert-Kahn 14 Rue du Port, 92100 Boulogne-Billancourt, France Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 33155192800 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr Métro : ligne 10 : station « Boulogne – Pont de Saint-Cloud » Tram : Val de Seine T2 : station « parc de Saint-Cloud » puis traverser la Seine Bus : 52, 72, 126, 160, 175, 460, 467 : arrêt « rond-point Rhin-et-Danube » Vélib : station au 15 rond-point Rhin et Danube NB : pas de parking à proximité, privilégier les transports en commun

À l’occasion de l’exposition Autochrome (1907‑1932) / L’aventure de la couleur, le musée départemental Albert-Kahn publie un ouvrage de référence qui prolonge et approfondit le parcours proposé. il à…

©Léon Busy (1874-1951)

Acteurs du théâtre saïgonnais, Hanoï (?), Tonkin, Indochine (Vietnam), septembre-novembre 1915

Autochrome, 12 x 9 cm

Archives de la Planète, Musée départemental Albert-Kahn, Département des Hauts-de-Seine

Inv. A7289