Catllar

RENCONTRES CULTURELLES DE RIQUER

2 Chemin du Languedoc Catllar Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-02

Les Rencontres culturelles de Riquer vous donne rendez-vous pour sa 29ème édition lors d’un moment de partage musical et artistique avec une série de concerts au sein de la chapelle romane du Mas Riquer à Catllar. Au programme, un répertoire varié reprenant les chefs-d’œuvre de la musique classique, baroque et contemporaine. Uniquement sur réservation au 06 15 43 50 60. Les 2, 8, 17, 24 et 31 mai.

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2 Chemin du Languedoc Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 43 50 60 riquer.catllar@orange.fr

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English :

The Rencontres culturelles de Riquer, now in its 29th year, offers a series of concerts in the Romanesque chapel of Mas Riquer in Catllar. On the program, a varied repertoire featuring masterpieces of classical, baroque and contemporary music. By reservation only, call 06 15 43 50 60. May 2, 8, 17, 24 and 31.

L’événement RENCONTRES CULTURELLES DE RIQUER Catllar a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI CONFLENT CANIGO