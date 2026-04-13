Catllar

RENCONTRES CULTURELLES DE RIQUER

2 Chemin du Languedoc Catllar Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Les Rencontres culturelles de Riquer vous donne rendez-vous pour sa 29ème édition lors d’un moment de partage musical et artistique avec une série de concerts au sein de la chapelle romane du Mas Riquer à Catllar. Au programme, un répertoire varié reprenant les chefs-d’œuvre de la musique classique, baroque et contemporaine. Uniquement sur réservation au 06 15 43 50 60.

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2 Chemin du Languedoc Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 43 50 60 riquer.catllar@orange.fr

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English :

The Rencontres culturelles de Riquer, now in its 29th year, offers a series of concerts in the Romanesque chapel of Mas Riquer in Catllar. On the program, a varied repertoire featuring masterpieces of classical, baroque and contemporary music. Reservations required: 06 15 43 50 60.

L’événement RENCONTRES CULTURELLES DE RIQUER Catllar a été mis à jour le 2026-04-13 par OTI CONFLENT CANIGO