RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE Catllar

RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE L’ART ROMAN EN CATALOGNE
1 Rue de la Têt Catllar Pyrénées-Orientales
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:30:00
2026-05-29
Yves Escape vous dévoile tous les secrets de l’art roman catalan à la chapelle Notre-Dame de Riquer. Réservation obligatoire.
1 Rue de la Têt Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com
English :
Yves Escape reveals the secrets of Catalan Romanesque art at the Notre-Dame de Riquer chapel. Reservations required.
