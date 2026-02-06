RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE Catllar

RENDEZ-VOUS PAYS D’ART ET D’HISTOIRE CONFÉRENCE L’ART ROMAN EN CATALOGNE

1 Rue de la Têt Catllar Pyrénées-Orientales

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:30:00

2026-05-29

Yves Escape vous dévoile tous les secrets de l’art roman catalan à la chapelle Notre-Dame de Riquer. Réservation obligatoire.

1 Rue de la Têt Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 60 55 pah@tourisme-canigo.com

English :

Yves Escape reveals the secrets of Catalan Romanesque art at the Notre-Dame de Riquer chapel. Reservations required.

