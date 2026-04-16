Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

RENCONTRES CULTURELLES DE RIQUER Catllar

RENCONTRES CULTURELLES DE RIQUER Catllar

RENCONTRES CULTURELLES DE RIQUER Catllar dimanche 24 mai 2026.

Adresse : 2 Chemin du Languedoc

Ville : 66500 Catllar

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif abonné

Catllar

RENCONTRES CULTURELLES DE RIQUER

2 Chemin du Languedoc Catllar Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 17:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Dans le cadre des Rencontres culturelles de Riquer, ce jour Célia Oneto Bensaid (piano) et Yael Pichot (danse). Uniquement sur réservation
  .

2 Chemin du Languedoc Catllar 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 15 43 50 60  riquer.catllar@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of Rencontres culturelles de Riquer, today: Célia Oneto Bensaid (piano) and Yael Pichot (dance). By reservation only

L’événement RENCONTRES CULTURELLES DE RIQUER Catllar a été mis à jour le 2026-04-21 par OTI CONFLENT CANIGO

À voir aussi à Catllar (Pyrénées-Orientales)