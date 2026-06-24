Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament Eglise Martailly-lès-Brancion
dimanche 5 juillet 2026 · Eglise · Martailly-lès-Brancion
Informations pratiques
Martailly-lès-Brancion
Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament
Eglise Eglise de Martailly lès Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament. Présentation géographique globale. Lieux évoqués Mont Sinaï, Mont Nébo, Meggido, le canal d’Ezéchias, les vitraux de Chagall. .
Eglise Eglise de Martailly lès Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76
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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament
L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-06-24 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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