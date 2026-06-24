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Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament Eglise Martailly-lès-Brancion

dimanche 5 juillet 2026 · Eglise · Martailly-lès-Brancion

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Eglise
Adresse
Eglise de Martailly lès Brancion
Ville
71700 Martailly-lès-Brancion
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Martailly-lès-Brancion

Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament

Eglise Eglise de Martailly lès Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament. Présentation géographique globale. Lieux évoqués Mont Sinaï, Mont Nébo, Meggido, le canal d’Ezéchias, les vitraux de Chagall.   .

Eglise Eglise de Martailly lès Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76 

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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-06-24 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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