Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament Eglise Martailly-lès-Brancion

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Martailly-lès-Brancion

Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament

Eglise Eglise de Martailly lès Brancion Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05 19:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament. Présentation géographique globale. Lieux évoqués Mont Sinaï, Mont Nébo, Meggido, le canal d’Ezéchias, les vitraux de Chagall. .

Eglise Eglise de Martailly lès Brancion Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76

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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-06-24 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II