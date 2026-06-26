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Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament place de l’abbaye Martailly-lès-Brancion

Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament place de l’abbaye Martailly-lès-Brancion dimanche 5 juillet 2026.

Lieu
place de l'abbaye
Adresse
Abbaye Saint-Philibert
Ville
71700 Martailly-lès-Brancion
Département
Saône-et-Loire
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
20:45:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Martailly-lès-Brancion

Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament

place de l’abbaye Abbaye Saint-Philibert Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:45:00
fin : 2026-07-05 21:45:00

Date(s) :
2026-07-05

Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament. Présentation géographique globale. Lieux évoqués Mont Sinaï, Mont Nébo, Meggido, le canal d’Ezéchias, les vitraux de Chagall.   .

place de l’abbaye Abbaye Saint-Philibert Martailly-lès-Brancion 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 51 03 76 

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English : Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament

L’événement Rencontres de l’été avec le Père Binon Les grandes étapes de l’histoire juive d’après l’ancien testament Martailly-lès-Brancion a été mis à jour le 2026-06-26 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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