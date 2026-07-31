Informations pratiques

Thiron-Gardais

Rencontres des Métiers d’Art du Patrimoine

284 Rue de l’Abbaye Thiron-Gardais Eure-et-Loir

Tarif : 0 – 0 – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Thiron-Gardais a l’honneur d’accueillir la 1ère édition nationale des Rencontres des métiers d’art du patrimoine le samedi 19 septembre de 10h à 18h, au Domaine de l’Abbaye. Une journée gratuite, conviviale. Avec la présence exceptionnelle de Stéphane Bern et de S.A.R. le prince Eudes d’Orléans.Familles

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, Thiron-Gardais aura l’honneur d’accueillir la première édition nationale des Rencontres des métiers d’art du patrimoine le samedi 19 septembre de 10h à 18h, au Domaine de l’Abbaye. Tout au long de la journée, artisans d’art, démonstrations, conférences, visites guidées et animations feront découvrir au public les métiers qui participent chaque jour à la sauvegarde de notre patrimoine. Une journée gratuite, conviviale et ouverte à tous. Avec la présence exceptionnelle de Stéphane Bern et de S.A.R. le prince Eudes d’Orléans duc d’Angoulême, parrain de l’événement. 0 .

284 Rue de l’Abbaye Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 49 49 49

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English :

Thiron-Gardais is honored to host the first national edition of the Rencontres des métiers d’art du patrimoine on Saturday, September 19, from 10 a.m. to 6 p.m., at the Domaine de l’Abbaye. A free, friendly event featuring special guests Stéphane Bern and H.R.H. Prince Eudes d’Orléans.

L’événement Rencontres des Métiers d’Art du Patrimoine Thiron-Gardais a été mis à jour le 2026-07-31 par OTs DU PERCHE