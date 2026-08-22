RENCONTRES DU FILM D’ART CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens

Informations pratiques

Saint-Gaudens

RENCONTRES DU FILM D’ART

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-27

fin : 2027-01-31

Date(s) :

2027-01-27

Cette 14e édition continue de fêter le film d’art sous tous ses angles !

Nouveauté cette année une soirée d’ouverture au théâtre municipal mêlant spectacle vivant et projection pour un événement unique. 4 soirées, 4 jours pour voir une trentaine de films, découvrir des créations, rencontrer des réalisateurs invités sans oublier l’exposition du Grand Couloir…

À partir du mois de septembre, suivez l’actualité des Rencontres au fil de l’évolution de la programmation sur leur site officiel. 20 .

CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 rfa.cinema@gmail.com

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English :

This 14th edition continues to celebrate art cinema from every angle!

L’événement RENCONTRES DU FILM D’ART Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE