RENCONTRES DU FILM D’ART CINÉMA LE RÉGENT Saint-Gaudens
mercredi 27 janvier 2027 · CINÉMA LE RÉGENT · Saint-Gaudens
Informations pratiques
Saint-Gaudens
RENCONTRES DU FILM D’ART
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-27
fin : 2027-01-31
Date(s) :
2027-01-27
Cette 14e édition continue de fêter le film d’art sous tous ses angles !
Nouveauté cette année une soirée d’ouverture au théâtre municipal mêlant spectacle vivant et projection pour un événement unique. 4 soirées, 4 jours pour voir une trentaine de films, découvrir des créations, rencontrer des réalisateurs invités sans oublier l’exposition du Grand Couloir…
À partir du mois de septembre, suivez l’actualité des Rencontres au fil de l’évolution de la programmation sur leur site officiel. 20 .
CINÉMA LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 rfa.cinema@gmail.com
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English :
This 14th edition continues to celebrate art cinema from every angle!
L’événement RENCONTRES DU FILM D’ART Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-08-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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