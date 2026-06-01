Rencontres École au cinéma 2026, Le Cratère, Toulouse

Rencontres École au cinéma 2026 17 – 24 juin Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T14:49:09+02:00 – 2026-06-17T23:59:59+02:00

Fin : 2026-06-24T00:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:59:59+02:00

Le Cratère 95 grande rue Saint-Michel 31400 Toulouse Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie 0561535053 https://www.cinemalecratere.com/ https://www.facebook.com/crateretoulouse;http://g.page/crateretoulouse;https://www.instagram.com/cinemalecratere [{« type »: « link », « value »: « https://www.cinemalecratere.fr/evenements/rencontres-ecole-au-cinema-2026 »}] Le Cratère, cinéma d’Art et d’Essai à Toulouse. Cinéma associatif

Mercredis 17 et 24 juin après-midi venez découvrir la programmation du dispositif École au cinéma édition 2026-2027. Dans le cadre de la 36e édition du dispositif « École au cinéma « , Le Cratère propo…