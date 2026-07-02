Rencontres européennes de la photographie, Centre Claude Cahun, Nantes

Informations pratiques

Rencontres européennes de la photographie 3 – 6 février 2027 Centre Claude Cahun Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-03T12:00:00+01:00 – 2027-02-03T20:30:00+01:00

Fin : 2027-02-06T12:00:00+01:00 – 2027-02-06T20:30:00+01:00

En 2027, les journées professionnelles dédiées à la photographie à Nantes prennent une nouvelle envergure pour fédérer, à l’échelle européenne, une communauté de sensibilités et de pratiques.Chaque année, le dialogue entre la scène nantaise et une scène européenne invitée anime une semaine de temps forts : workshops, débats, speed dating professionnels et expositions croisées. Ces rencontres affirment que photographie et engagement reposent sur le partage, l’échange et la solidarité pour évoluer, documenter les réalités sociales et produire en coopération.

Pour la sixième année consécutive, le Centre Claude Cahun organise des journées de rencontres européennes annuelles autour de la photographie ayant pour volonté de réfléchir continuellement à la photographie en train de se faire aussi bien du point de vue des espaces d’exposition que de celui du photographe. À travers un programme de conférences, discussions, expositions, workshops et d’un salon des éditions de livres photo, ces rencontres permettent de mener une réflexion collective avec des photographes sur la photographie. Elles sont pensées comme un dialogue entre les photographes et amateurs de photographie afin de faire évoluer les pratiques de la création photographique et la reconnaissance du statut de photographe.

Pour cette édition 2027, le pays d’honneur est l’Allemagne avec une exposition en partenariat avec la collection Flackenberg des Deichtochallen de Hambourg : Matins intérieurs ou les formes de la contre-culture, présentée à l’Atelier de la ville de Nantes et au Frac Pays de la Loire ainsi que la venue de l’équipe de la Maison de la photographie à Hambourg qui présentera un panorama de la photographie contemporaine en Allemagne. La photographe allemande Astrid Klein sera également présente pour donner une masterclass à l’école des Beaux-Arts de Nantes et coordonner un workshop sur la mise ne place d’une série en photographie aux Ateliers Bonus.

Ces rencontres sont organisées en partenariat avec l’école des Beaux-Arts de Nantes Saint- Nazaire, l’Atelier de la Ville de Nantes, les Ateliers Bonus de Nantes, Cosmopolis, le Frac Pays de la Loire, Le Musée des Arts de Nantes, les Deichtochallen de Hambourg, le Cinématographe, l’Atelier Inkolor et l’association Gens de l’image pour le Prix Nadar.

Centre Claude Cahun 45 Rue de Richebourg, 44000 Nantes, France Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 0952772314 http://www.centreclaudecahun.fr Le Centre Claude Cahun est un espace pour défendre les enjeux de la photographie contemporaine. Nous défendons une photographie à la fois documentaire et plasticienne qui s’appuie sur des photographes que nous voulons les plus diversifiés possible : photographes français et internationaux, émergents ou de renommée internationale. Attentif aux relations que la photographie contemporaine entretient avec les autres champs de l’art, notamment l’image en mouvement, l’installation, l’art numérique, le Centre Claude Cahun constitue un lieu de visibilité et d’expérimentation qui se veut un espace de réflexion sur la photographie en train de se faire.

En 2027, les journées professionnelles dédiées à la photographie à Nantes prennent une nouvelle envergure pour fédérer, à l’échelle européenne, une communauté de sensibilités et de pratiques. Chaque…

© Franck Lebègue