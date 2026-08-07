UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Parthenay

Rencontres généalogiques Domaine des loges Parthenay

samedi 10 octobre 2026 · Domaine des loges · Parthenay

Rencontres généalogiques Domaine des loges Parthenay

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Domaine des loges
Adresse
28 Rue du Président Salvador Allende
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Parthenay

Rencontres généalogiques

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Au programme sept conférences, une visite, trois expositions, de nombreux exposants et un thème (les décès et sépultures en Deux-Sèvres autrefois).

Ce sera autour d’un sujet sérieux un week-end festif et généalogique.

En complément, une pièce de théâtre Par-delà les tranchées à la MCP.

Food-trucks sur place.   .

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres généalogiques

L’événement Rencontres généalogiques Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine

À voir aussi à Parthenay (Deux-Sèvres)