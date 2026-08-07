Rencontres généalogiques Domaine des loges Parthenay
samedi 10 octobre 2026 · Domaine des loges · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Rencontres généalogiques
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Au programme sept conférences, une visite, trois expositions, de nombreux exposants et un thème (les décès et sépultures en Deux-Sèvres autrefois).
Ce sera autour d’un sujet sérieux un week-end festif et généalogique.
En complément, une pièce de théâtre Par-delà les tranchées à la MCP.
Food-trucks sur place. .
Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Rencontres généalogiques
L’événement Rencontres généalogiques Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine
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