Rencontres généalogiques Domaine des loges Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Rencontres généalogiques

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Au programme sept conférences, une visite, trois expositions, de nombreux exposants et un thème (les décès et sépultures en Deux-Sèvres autrefois).

Ce sera autour d’un sujet sérieux un week-end festif et généalogique.

En complément, une pièce de théâtre Par-delà les tranchées à la MCP.

Food-trucks sur place. .

Domaine des loges 28 Rue du Président Salvador Allende Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Rencontres généalogiques

L’événement Rencontres généalogiques Parthenay a été mis à jour le 2026-08-02 par CC Parthenay Gâtine