UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Périgueux

Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

samedi 4 juillet 2026 · Office de tourisme Destination Périgueux · Périgueux

Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Office de tourisme Destination Périgueux
Adresse
9bis Place du Coderc
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :
2026-07-04 2026-07-18

Le Château de Fayolle vous donne rendez-vous à l’Office de tourisme de Périgueux.

De 10h à 12h, venez échanger avec les bénévoles, découvrir l’histoire du château et poser toutes vos questions sur les visites et les animations de l’été   .

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22  accueil@destination-perigueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle

L’événement Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle Périgueux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)