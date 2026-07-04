Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux
samedi 4 juillet 2026 · Office de tourisme Destination Périgueux · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle
Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 12:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-18
Le Château de Fayolle vous donne rendez-vous à l’Office de tourisme de Périgueux.
De 10h à 12h, venez échanger avec les bénévoles, découvrir l’histoire du château et poser toutes vos questions sur les visites et les animations de l’été .
Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle
L’événement Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle Périgueux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Communal de Périgueux
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