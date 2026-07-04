Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 12:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-18

Le Château de Fayolle vous donne rendez-vous à l’Office de tourisme de Périgueux.

De 10h à 12h, venez échanger avec les bénévoles, découvrir l’histoire du château et poser toutes vos questions sur les visites et les animations de l’été .

Office de tourisme Destination Périgueux 9bis Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

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English : Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle

L’événement Rencontres gourmandes Le Château de Fayolle Périgueux a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Communal de Périgueux