Rencontres gourmandes Les 4 Gourmands Office de tourisme Destination Périgueux Périgueux
jeudi 2 juillet 2026 · Office de tourisme Destination Périgueux · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Rencontres gourmandes Les 4 Gourmands
Office de tourisme Destination Périgueux 9 Place du Coderc Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 11:00:00
fin : 2026-07-09 13:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-09
Les 4 Gourmands s’invitent à votre table
Quatre entreprises du territoire Caviar de Neuvic, la Trappe d’Échourgnac, la Chanteracoise et le Moulin de la Veyssière s’associent pour proposer des ateliers autour de leurs produits.
Un représentant commun assurera la présentation. À chaque atelier, il mettra en lumière, à tour de rôle, les spécialités de chacune des quatre maisons.
Sans réservation, entrée libre et gratuite
@adelia_photographe .
Office de tourisme Destination Périgueux 9 Place du Coderc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
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English : Rencontres gourmandes Les 4 Gourmands
L’événement Rencontres gourmandes Les 4 Gourmands Périgueux a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Communal de Périgueux
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