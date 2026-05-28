Rencontres Théâtre Marie-Jeanne Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement

Rencontres

Du vendredi 5 au samedi 6 juin 2026 à partir de 21h. Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 21:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-05

L’atelier Tous en piste présente un spectacle de clowns.

Les clown·e·s entrent en scène quelquefois malgré eux·elles. Leurs solitudes se rencontrent, se heurtent, se comprennent ou s’interrogent. De quiproquos en déroutes ils se fraient un chemin vers vous.



Mise en scène Patrick Rabier

à partir des improvisations des élèves clown·e·s



Conception maquillages et costumes Charlotte Chenoz

Réalisation costumes Valérie Delgrossi, Sandrine Colomb, Virginie Breger et les élèves.



Avec

Auguste Tremblon (Bertrand Verdu), Babillole (Martine Chenoz), Bidule (Patricia Duffaux), Compote (Pauline Gonnaud), Croustille (Marina Verrieux), Flash (Bruno Pascaud), Flipline (Laure Bourret), Grumo (Nicolas Pacaud), Gudule (Annette Zerbib), Muche (Pascale Bennes) et Pétiole (Valérie Delgrossi) .

Théâtre Marie-Jeanne 56 rue Berlioz Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The Tous en piste workshop presents a clown show.

L’événement Rencontres Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille