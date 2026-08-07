Rencontres petite enfance dans la nature Rue des Pins Metz
vendredi 9 octobre 2026 · Rue des Pins · Metz
Informations pratiques
Metz
Rencontres petite enfance dans la nature
Rue des Pins Espace Naturel Pédagogique et Convivial Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-09 14:00:00
fin : 2026-10-10 21:00:00
Date(s) :
2026-10-09 2026-10-10
Célébrons ensemble la première année de notre Espace Nature Petite Enfance ! Il y a un an, de nombreuses personnes (dont vous peut-être) ont participé à la création de cet espace et d’autres y ont, depuis, vécu des moments forts avec les tout-petits !
Le programme détaillé sera communiqué plus tard mais nous pouvons déjà vous en dire quelques mots spectacle, pique-nique, rencontres, veillée, contes et gourmandises…
Venez avec les enfants jusqu’à 6 ans vivre des moments dans la nature et profiter de l’espace.Tout public
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Rue des Pins Espace Naturel Pédagogique et Convivial Metz 57070 Moselle Grand Est +33 7 56 87 72 22 sarah.cpncoquelicots@gmail.com
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English :
Let’s celebrate the first year of our Early Childhood Nature Space together! A year ago, many people (perhaps including you) helped create this space, and since then, others have shared wonderful moments there with the little ones!
The detailed program will be announced later, but we can already give you a sneak peek: a show, a picnic, meet-and-greets, an evening gathering, storytelling, and treats…
Bring your children up to age 6 to enjoy time in nature and make the most of the space.
L’événement Rencontres petite enfance dans la nature Metz a été mis à jour le 2026-08-03 par AGENCE INSPIRE METZ
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