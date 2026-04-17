Rencontres Philosophiques Michel Serres Agen
jeudi 12 novembre 2026 · Agen
Informations pratiques
Agen
Rencontres Philosophiques Michel Serres
En centre ville d’Agen Agen Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-12
Le festival sera ponctué de conférences, de rencontres, de débats, d’ateliers pour les familles et le jeune public, de lectures…Un festival autour de la philosophie et des savoirs notre façon de rendre hommage à la pensée et à l’œuvre de l’illustre savant agenais.
Le festival sera ponctué de conférences, de rencontres, de débats, d’ateliers pour les familles et le jeune public, de lectures…Un festival autour de la philosophie et des savoirs notre façon de rendre hommage à la pensée et à l’œuvre de l’illustre savant agenais. Piloté par l’association Les Amis Agenais de Michel Serres avec le soutien de la Mairie d’Agen, chaque année, en novembre, ce rendez-vous aborde un thème fort de la pensée de Michel Serres décliné sous la forme de conférences, de rencontres avec des auteurs et d’ateliers pour les petits et les grands.
Pour tous les publics, les rencontres, débats, spectacles ont pour vocation d’être accessibles à tous. .
En centre ville d’Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 35 55 98 08 contact@rencontresmichelserresagen.com
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English : Rencontres Philosophiques Michel Serres
The festival will be punctuated by lectures, meetings, debates, workshops for families and young audiences, readings…A festival of philosophy and knowledge: our way of paying tribute to the thought and work of the illustrious scholar from Agen.
L’événement Rencontres Philosophiques Michel Serres Agen a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Destination Agen
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