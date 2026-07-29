UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ancenis-Saint-Géréon

Rencontres TCG Bar ChiFouMi Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon

jeudi 6 août 2026 · Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique
Adresse
Boulevard du Docteur Moutel
Ville
44150 Ancenis-Saint-Géréon
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Ancenis-Saint-Géréon

Rencontres TCG Bar ChiFouMi

Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Venez rencontrer joueurs et collectionneurs TCG.
Sortez vos cartes Magic, Yu Gi Oh!, Pokémon, One Piece et bien d’autres pour une soirée d’échange.   .

Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet TCG players and collectors.

L’événement Rencontres TCG Bar ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

À voir aussi à Ancenis-Saint-Géréon (Loire-Atlantique)