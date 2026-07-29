Rencontres TCG Bar ChiFouMi Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Ancenis-Saint-Géréon

jeudi 6 août 2026 · Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique · Ancenis-Saint-Géréon

Informations pratiques

Ancenis-Saint-Géréon

Rencontres TCG Bar ChiFouMi

Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 19:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Venez rencontrer joueurs et collectionneurs TCG.

Sortez vos cartes Magic, Yu Gi Oh!, Pokémon, One Piece et bien d’autres pour une soirée d’échange. .

Le ChiFouMi Bar ludique & Boutique Boulevard du Docteur Moutel Ancenis-Saint-Géréon 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 58 79 41

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English :

Come meet TCG players and collectors.

L’événement Rencontres TCG Bar ChiFouMi Ancenis-Saint-Géréon a été mis à jour le 2026-07-25 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis